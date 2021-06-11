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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Kağıthane'de hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Kağıthane'de hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Devrilen kamyonetten görüntü

İlk Müdahale Hastane Hafriyat Kamyonu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Oluşan araç kuyruklarından görüntü
-İtfaiye ve trafik ekiplerinin çalışmasından görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kağıthane Hasdal Yolu'nda seyir halinde olan hafriyat yüklü kamyon, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü çıkartılarak hastaneye kaldırılırken kaza sonrası otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Olay, saat 23:00 sıralarında Kağıthane Hasdal Yolu Kemerburgaz istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdinç Seyrekbasan yönetimindeki 34 ZA 9446 plakalı hafriyat yüklü kamyon,henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak devrildi. Kamyondaki hafriyat kaza sonrası yola dökülürken sürücü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle araç içerisinde sıkışan sürücü çıkartılırken sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olası yeni bir kazanın önüne geçmek için trafik akışını bir süreliğine durdurdu. Kamyonetten sızan yakıt nedeniyle kayganlaşan yola kum döküldü. Kaza nedeniyle otoyolda oluşan uzun araç kuyrukları kamyonetin kaldırılmasıyla normale döndü.
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