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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Kağıthane’de gizlice müşteri alan internet kafeye polis baskını

Kağıthane’de gizlice müşteri alan internet kafeye polis baskını

Baskın yapılan kafeden görüntü

Polis Para Cezası İnternet Kafe İnter Polis Baskını 

-İçerdeki kişiler
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’un Kağıthane ilçesinde müşteri aldığı bilgisi üzerine bir internet kafeye baskın yapan polis, içeride bulunan 15’i yabancı 35 kişiyi tespit etti. 35 şüpheliden 26 kişiye 90 bin lira para cezası uygulandı. Olay, Kağıthane ilçesi Çağlayan Mahallesinde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Polis ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir internet kafenin kısıtlama saatinde içeriye müşteri kabul ettiği bilgisine ulaştı. İnternet kafeye giden ekipler, yapılan denetimlerde söz konusu kafenin kapalı olması gereken saatte faaliyette olduğunu belirlendi. İçerideki araştırmalarda, 9’u pasaportsuz, 15 yabancı uyruklu toplam 35 kişi olduğu saptandı. Kafedeki kişilerin sosyal mesafe ve pandemi kurallarına uymadıkları tespit edildi. İçeride bulunan kişilerin 26’sına ‘Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’ gereğince toplam 90 bin 194 lira idari para cezası uygulandı. Üzerlerinden herhangi bir kimlik ya da pasaport çıkmayan 9 yabancı uyruklu kişi gözaltına alınarak haklarında başlatılan idari işlemlerin devam ettiği ifade edildi. Baskın yapılan internet kafe İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekiplerince mühürlenerek faaliyetine son verildi.

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