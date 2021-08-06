Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Kağıthane'de freni boşalan okul taşıtı iki otomobile çarparak durabildi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Kağıthane'de freni boşalan okul taşıtı iki otomobile çarparak durabildi

Kağıthane'de freni boşalan okul taşıtı iki otomobile çarparak durabildi

Kaza sonrası vatandaş kamerasına yansıyan görüntüler

Onarım Çalışması Doğalgaz Kutusu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Doğalgaz Hattı 

-Doğalgaz kutusunun zarar gördüğü bina sakiniyle röportaj
-Freni boşalan minibüsten ve kazaya karışan araçlardan görüntü
-Detay

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Kağıthane'de akşam saatlerinde yokuş yukarı park halinde bulunan okul taşıtının freni boşaldı. Dik yokuşta geri geri kayan minibüs, önce bir binanın doğalgaz kutusuna daha sonra park halindeki iki otomobile çarparak durabildi. Olay, akşam saatlerinde Kağıthane Çeliktepe Mahallesi Genç Osman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuşun yukarı park halinde bulunan 34 LAP 528 plakalı okul taşıtının freni henüz belirlenemeyen bir sebeple boşaldı. Yokuş aşağı geri geri kayan minibüs, önce bir binaya ait doğalgaz kutusuna daha sonra park halindeki iki otomobile çarparak durabildi. Minibüsün kaydığı sırada sokak içerisinde kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Büyük bir gürültüyle sokağa çıkan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken kazada zarar gören doğalgaz hattı nedeniyle İGDAŞ ekipleri ise sevk edildi. Ekipler tedbir amaçlı doğalgaz akışını keserek onarım çalışması gerçekleştirdi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken 3 araçta ise maddi hasar meydana geldi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı