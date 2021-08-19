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Kağıthane’de feci kaza kamerada
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kağıthane’de feci kaza kamerada

Kağıthane’de feci kaza kamerada

-Güvenlik Kamerası-

İlk Müdahale Ticari Araç Sağlık Ekipleri Direksiyon Aydınlatma Direği 

-Aracın çarpıp takla atma anı
--Aktüel-
-Sürücünün itfaiye ekipleri tarafından çıkarılması
-Sağlık ekiplerinin ambulansa bindirmesi
-Takla atan araç
-Aracın vurduğu direkler
-Aracın çekilmesi
-Genel ve Detay

( İSTANBUL )- Takla atan arabanın içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı- Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aydınlatma direklerine çarpıp durabildi İSTANBUL

- Kağıthane’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç kaldırıma çarparak takla attı. Takla attıktan sonra aydınlatma direklerine çarparak duran araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı. Feci kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Olay saat dün 15.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye gör seyir halindeki 48 TL 059 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Nurullah Hüseyin Damlayıcı, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce kaldırıma çarpan Damlayıcı’nın idaresindeki araç takla atarak aydınlatma direğine çarptı. Ters bir şekilde sürüklenmeye başlayan otomobil ikinci aydınlatma direğine çarparak durabildi. Şans eseri yanında başka araçların bulunmaması faciayı önledi. Sürücü Nurullah Hüseyin Damlayıcı hafif şekilde yaralanırken araç kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü uzun çabalar sonucu çıkabildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü hastaneye kaldırıldı. Takla atan aracın çekilmesi ile caddenin trafiği eski haline döndü. (OFY-YM-
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