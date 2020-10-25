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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Kağıthane’de dört katlı bir iş merkezinde yangın paniği

Kağıthane’de dört katlı bir iş merkezinde yangın paniği

İş yerinin yanması

Yangın Paniği Baros Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

-İtfaiye ve polis ekipleri
-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi
-Çevredeki vatandaşlar
-Hasar gören araçlar
-detaylar

( İSTANBUL -TEMİZ GÖRÜNTÜ)- İş yeri alevlere teslim oldu İSTANBUL

- Kağıthane’de bir iş merkezinde çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Yangın, sabah saat 08.00 sıralarında Kağıthane Barbaros Caddesi üzerinde bulunan dört katlı bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı iş yerinin üçüncü katı alevler içinde yanmaya başladı.
Sahne dekoratif ürünlerinin imal edildiği iş yerinin alevli bir şekilde yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında iş yerinin duvarlarından kopan parçaların ise kenarda park halinde bulunan otomobillerin üzerine düşerek otomobilleri kullanılamaz hale getirdiği görüldü.

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