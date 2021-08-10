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Kağıthane'de dar alan uygulaması, adeta kuş uçurtulmadı
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Kağıthane'de dar alan uygulaması, adeta kuş uçurtulmadı

Kağıthane'de dar alan uygulaması, adeta kuş uçurtulmadı

Uygulamadan görüntü

Akalan İnşaat Malzemesi Gözaltı Hırsız Polis Ekipleri 

-GBT Sorgularından görüntü
-Araçların ve sürücülerin aranma görüntüsü
-Hırsızlık şüphelisinin görüntüsü
-Detay ve genel görüntü

( İSTANBUL )- Kağıthane’de cirit atan suç makinesi polis ekipleri tarafından yakalandı İSTANBUL

- Kâğıthane polisinin gerçekleştirdiği dar alan uygulamasında sokaklar tutulup yoldan geçen araçlar tek tek arandı. Uygulamada hırsızlık suçundan 29 kaydı olan ve inşaat malzemesi çaldığı tespit edilen hırsız yakalanarak gözaltına alındı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince Talatpaşa Mahallesinde dar alan uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulamaya Önleyici Şube motorize ekibi, Devriye Ekipler Amirliğinden ekipler ve çok sayıda polis ekibi katıldı.
Talatpaşa Mahallesinin tüm sokakları ekiplerce tutuldu ve şüpheli görülen kişilerin GBT (Genel Bilgi Tarama) kontrolleri yapıldı. Hakkında 29 tane hırsızlık kaydı bulunan şüpheli gözaltına alındı İlçedeki bir uygulama noktasında araç içerisinde inşaat malzemesi gören ekipler, durumdan şüphelenerek sahsa sorular yöneltti. Şahsın GBT sorgusunu yapan ekipler, şüphelinin 29 tane hırsızlıktan suç kaydı olduğunu belirledi. Yapılan incelemede şahsın inşaat malzemelerini çaldığı tespit edilerek, şahıs gözaltına alındı. (DH- MB-
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