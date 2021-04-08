Kağıthane’de çöken metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı

-Kontrollü yıkılmanın yapıldığı anlardan görüntü

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Kağıthane’de yanında inşaat alanı olan tek katlı metruk ev, yoğun yağış nedeniyle inşaat alanına doğru çöktü. Çökme sonrası herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken metruk ev kontrollü şekilde yıkıldı. Olay, saat 18:30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Cesur Sokak’ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, yanında inşaat alanı olan tek katlı metruk ev, yoğun yağış nedeniyle inşaat alanına doğru çöktü. Çökme sonrası can kaybı veya yaralanma yaşanmazken çöken binanın daha önceden yıkım kararı olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerini şeritlerle çevirerek güvenlik önlemi alırken metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı.



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