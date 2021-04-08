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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kağıthane’de çöken metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı

Kağıthane’de çöken metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı

Yıkılan metruk binadan görüntü

İnşaat Alanı Güvenlik Önlemi Nadan Trol 

-Kontrollü yıkılmanın yapıldığı anlardan görüntü
-Alınan önlemlerden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kağıthane’de yanında inşaat alanı olan tek katlı metruk ev, yoğun yağış nedeniyle inşaat alanına doğru çöktü. Çökme sonrası herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken metruk ev kontrollü şekilde yıkıldı. Olay, saat 18:30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Cesur Sokak’ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, yanında inşaat alanı olan tek katlı metruk ev, yoğun yağış nedeniyle inşaat alanına doğru çöktü. Çökme sonrası can kaybı veya yaralanma yaşanmazken çöken binanın daha önceden yıkım kararı olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerini şeritlerle çevirerek güvenlik önlemi alırken metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı.
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