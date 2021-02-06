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06 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kağıthane'de çocukluk arkadaşını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Kağıthane'de çocukluk arkadaşını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Asayiş Şube Çıkış

Polis Hastane Uyuşturucu Sağlık Ekipleri Cinayet 

-olayın arşivi
-Maktul foto

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kağıthane'de geçtiğimiz gün akşam sokak ortasında tartıştığı çocukluk arkadaşı Yurdal Karademir’i öldüren zanlı Ümit Ö.(37) adliyeye sevk edildi. Olay, 5 Şubat Cuma günü saat 22.00 sıralarında Kağıthane Nurtepe Mahallesinde gerçekleşti. Ümit Ö. ile Yurdal Karademir, Yurdakul Sokak üzerinde bir araya geldi ve aralarında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışmanın kavgaya dönmesi ile birlikte Ümit Ö. yanında bulunan kurusıkı silah ile Yurdal Karademir'e üç el ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsünden vurularak ağır yaralanan Yurdal Karademir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde şüpheli Ümit Ö.'yü saatler içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Edinilen bilgiye göre şüphelinin ilk ifadesinde ölen kişinin çocukluk arkadaşı olduğunu, Yurdal Karademir'in tiner çektiği ve uyuşturucu kullandığı için tartıştıkları daha sonra bu konularla ilgili görüşmek için olay yerinde buluştuklarını söyledi.

zanlının, çıkan kavganın da şiddetlenmesi üzerine cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
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