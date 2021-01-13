Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kağıthane’de cezaevinden yeni çıkan taksiciye silahlı saldırı

Kağıthane’de cezaevinden yeni çıkan taksiciye silahlı saldırı

Asayiş şubeden çıkış

Gecekondu Akalan Silahlı Saldırı İtiraf Saldırı 

-Güvenlik kamera görüntüleri

( İSTANBUL )- 7 el ateş edilen taksici olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheliler yakalandı İSTANBUL

- Kağıthane’de cezaevinden yeni çıkan taksici, Ferhat B, daha önce kavda ettiği bir kişinin oğlu tarafından silahlı saldırıya uğradı. 7 el ateş edilen taksici olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheliler yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Olay, 9 Ocak Cumartesi Kağıthane Şirintepe mahallesi akşam sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat B., isimli şahıs, akşam saatlerinde kullandığı taksi ile kardeşinin evine gitti. Sokakta bekleyen siyah bir araçtan inen bir kişi, Ferhat B’nin üzerine kurşun yağdırdı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralana Ferhat B, olay yerinde hayatını kaybetti. Ferhat B’nin taksi şoförlüğü yaptığı ve ceza evinden yeni çıktığı öğrenildi. Olayın iç yüzü ortaya çıktı Asayiş Şube Müdürlüğü Cİnayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Taksi şoförlüğü yapan Ferhat B. 2 ay önce Erkem A isimli şüpheliyle kavga ettiği öğrenildi. Daha sonra oğlu Muhammed E.A İsimli şüpheli, yanına arkadaşı Atakan E. yi de alarak lüks markalı bir araç içerisinden Ferhat B.’ye 7 el ateş ederek öldürdüğü öğrenildi. Aynı gün yakalandılar Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek yapılan çalışmalar neticesinde Atakan E. İsimli şüpheliyi 9 Ocak Cumartesi günü, Baba Ekrem A. ve oğlu Muhammed E.A isimli şüphelileri Beykozda bir gecekonduda yakaladılar. Kendisinin yaptığını kabul etti Muhammed E.A her şeyi kendisinin yaptığını babası ile Ferhat B.’nin kavga ettiğini ve konunun geçmişe dayalı husumetten dolayı gerçekleştirdiğini itiraf etti. Gözaltına alınan şüpheliler Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Aracın sokağa gelişi kameraya yansıdı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı