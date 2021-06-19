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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kağıthane’de bir otopark daha yenilenerek hizmete açıldı

Kağıthane’de bir otopark daha yenilenerek hizmete açıldı

Mevlüt Öztekin ile esnafın hasbihali

Başsağlığı Kamera Trafik Yoğunluğu Allah 

-Belediye başkanı konuşmaları
-Video klip gösterimi
-Kurdele kesimi
-Genel ve Detay

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Kağıthane Belediyesi’ne bağlı Çeliktepe’de bulunan K-Park Katlı Otopark’ı yepyeni görünümüyle hizmete açıldı. Çeliktepe Mahallesi’nde bin 400 metrekare alan üzerine kurulu, 2 katlı, 50 araç kapasiteli K-Park Otoparkı Kağıthane Belediyesi tarafından baştan sona yenilendi. Yenilenen otoparkın açılışı Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin tarafından gerçekleştirildi.
Açılışta konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Bölgenin trafik yoğunluğunu düşündüğümüzde, burası rahat ve güvenli bir trafik akışı için büyük bir ihtiyacı karşılıyor. Burada alandaki asfalt zemini komple yenileyerek epoksi kaplama ile kapladık. Otopark ve yönlendirme çizgileri çizerek parklanma ve araç trafiğinin düzenli hale getirilmesini sağladık. Otoparkımızı akıllı aydınlatmalar ve güvenlik kameralarıyla donatarak modernize ettik. Duvarlar başta olmak üzere idari birimlerde de dahil tüm mekanı komple boyadık. Uzun yıllar bölge halkına hizmet veren ve eskimeye yüz tutmuş burasını yeniden ele alarak adeta sıfır bina gibi tekrar hizmete sunuyoruz. Burası vatandaşlarımıza ilk yarım saat ücretsiz olarak hizmet verecek.” dedi.
“Gültepe Mahallemizde 450 araçlık bir otopark” Yeni projelerin de yolda olduğunu önümüzdeki ayda Hürriyet ve Gültepe mahallelerinde yeni açılışlar yapacağını duyuran Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin “Yakın bir zamanda çalışmalara başlayıp resmî olarak temel atmadığımız Gültepe mahallemizde 450 araçlık bir otoparkın ihalesini yaptık ve çalışmaya başladık. Yaklaşık yüzde 10 dan fazla kısmı tamamlandı. Oradaki Gültepe pazarı da inşaallah otopark tamamlandığında oraya taşımız olacağız” dedi.
Son olarak konuşmasını bitirmeden önce pandemi döneminde vefat eden kağıthanelileri unutmayan Başkan Öztekin “Bu dönem içerisinde gerek mahallemizden gerekse ilçemizden rahmetli olan büyüklerimiz var onlara Allah’tan rahmet diliyorum yakınlarına tekrardan başsağlığı diliyoruz. Hasta olanlarımız var onlara da acil şifalar diliyorum. Otoparkımızın hayırlı olmasını diliyorum. Allah hayırlı mübarek etsin” ifadelerini kullanan Öztekin konuşmasının ardından kurdele kesimi ile otoparkın açılışını gerçekleştirdi. (OFY-RU
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