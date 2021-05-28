Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Kağıthane’de bir millet kıraathanesi daha açıldı

Kağıthane’de bir millet kıraathanesi daha açıldı

Açılış konuşması

Çocuk Yuvası Ders Çalış Kütüphane Eziler Kıraathane 

-kütüphanenin içinden görüntüler
-genel ve detay

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Kâğıthane’de, Emniyetevleri Millet Kıraathanesi ve Çocuk Kütüphanesi'nden sonra bir yeni millet kıraathanesi daha açıldı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in sözünü verdiği 53 projeden biri olan Millet Kıraathanesi ve Çocuk Kütüphanesi'ne yenileri eklenmeye devam ediyor. Geçen yıl açılan Emniyetevleri Millet Kıraathanesi ve Çocuk Kütüphanesi'nden sonra Hamidiye Mahallesi’ne de Millet Kıraathanesi açıldı. Hamidiye Gençlik ve Kültür Merkezi'nin içine, 500 metrekare alana kurulan Hamidiye Millet Kıraathanesi 150 kişilik bir kapasiteye sahip. İçerisinde 10 bini aşkın kitap, bilgisayar odaları ve sohbet odalarının bulunduğu kıraathanede gençler, hem araştırmalarını yapabilecek hem de sohbet edebilecek. Hamidiye Millet Kıraathanesi’nin açılışına Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ile vatandaşlar katıldı.
“Kütüphaneleri, kıraathaneye çevirmeye devam ediyoruz” Programda konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Sayın Cumhurbaşkanımızın deyimiyle kütüphaneleri millet kıraathanelerine çeviriyoruz ve burada gençlerimiz hem sosyalleşiyor hem de ders çalışabileceği ve ailelerinin de güzel bir ortam oluşturabileceği mekanlar yapıyoruz. Bu binayı güzel bir tasarım haline getirdik. Hamidiye Gençlik ve Kültür Merkezi binasının içinde hem çocuk yuvası hem yaşlılar evi hem de millet kıraathanesi bulunuyor. Yani 3 yaşındaki çocuk gelecek, burada eğitime başlayacak. Büyüdüğü zaman kıraathaneye gelecek, okul hayatını burada geçirecek sonra ömrü yeterse de yaşlılar merkezinde oturup çay sohbetinde bulunabilecek. Buraya destek veren hayır sahiplerine de çok teşekkür ediyorum. Buranın ismi Hamidiye Gençlik Merkezi’ydi ama bu yatırımlarla beraber artık Hamidiye Gençlik ve Kültür Merkezi olarak Hamidiye Mahallesi’ne kazandırmış olduk” dedi.
Kıraathanenin açılışı kurdele kesimi ve kıraathanenin içi gezilerek son buldu. (DZ- HK-
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement