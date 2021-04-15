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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kağıthane'de bir kuzenini öldüren bir kuzenini ise yaralayan zanlıya 54 yıl hapis

Kağıthane'de bir kuzenini öldüren bir kuzenini ise yaralayan zanlıya 54 yıl hapis

ARŞİV

( İSTANBUL ) İSTANBUL

4 Yıl Hapis Katil Zanlısı 


- Kağıthane’de bir kuzenini silahla öldüren diğerini ise silahla yaralayan zanlı Sakıp Arıcı, 54 yıl hapse çarptırıldı. Kağıthane’de 20 Temmuz 2019’da kuzeni Akın Alakuş’u (53) öldüren ve diğer kuzen Tarık Alakuş’un (47) ise 16 Ağustos 2019’da aracına silahla saldırarak yaralanmasına neden olan Sakıp Arıcı ve üvey kardeşi Ümit Değirmenci’nin yargılandığı davada karar açıklandı. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, ‘azmettirici’ olduğu iddiasıyla yargılanan Ümit Değirmenci’nin tüm suçlardan beraatine karar verdi. Mahkeme katil zanlısı Sakıp Arıcı’nın ise ‘kasten öldürme’ suçundan 18 yıl hapse mahkum etti. Mahkeme, birden fazla kişiye karşı ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 36 yıl hapis olmak üzere zanlı Arıcı’yı toplamda 54 yıl hapse mahkum etti.
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