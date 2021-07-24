Kağıthane’de bir kişinin cansız bedeni çalıştığı inşaatta bulundu

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( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL



- Kağıthane’de bir kişinin cansız bedeni çalıştığı inşaattın 11. katında asılmış halde bulundu. Hayatını kaybeden şahsın arkadaşı, "Bildiğimiz kadarıyla en ufak sıkıntısı yoktu. İntihar edeceğini düşünmüyorum. Psikolojisi bozuk değildi" dedi.

Olay dün gece saatlerinde Kağıthane ilçesi Çeliktepe Mahallesi Bahariye Sokak üzerinde bulunan 11 katlı bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, gece bekçiliği yapan Ümit A. (49) isimli vatandaş, çalıştığı inşaatın 11. katında kendini asarak intihar etti. İnşaata sabah saatlerinde gelen işçiler, durumu fark ederek durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kontrolü yapılan adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. Ümit A.’nın ölüm haberini alan yakınları inşaat alanına geldi. Ceset cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. "İntihar edeceğini düşünmüyorum" Hayatını kaybeden Ümit A.’nın arkadaşı Galip Akçıoğlu " Dün akşam birlikte oturuyorduk. Çay içtikten sonra işime gidiyorum dedi.

Gayret neşeliydi. Burada gece bekçiliği yapıyordu. Bildiğimiz kadarıyla en ufak sıkıntısı yoktu. Eşinden ayrıydı. 2 gün önce çocuğu Ordu’ya gönderdi. İntihar edeceğini düşünmüyorum. Psikolojisi bozuk değildi" dedi.



