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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kağıthane’de bir esnaf aracında ölü bulundu

Kağıthane’de bir esnaf aracında ölü bulundu

Olay yerinden görüntü

A Haber Olay Yeri İnceleme Cenaze Aracı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Araçtan görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Yakınlarından görüntü
-Cenazenin kaldırılması

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Kağıthane’de esnaf olduğu öğrenilen bir kişi, park halindeki otomobilin içinde ölü bulundu. Oğulları olay yerinde sinir krizi geçirirken, başından darbe almış olarak bulunan kişinin kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu raporu sonucunda belli olacak. Olay, dün öğle saatlerinde Kağıthane Halitpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, iki gündür park halinde olan 34 SIY 54 plakalı aracın şoför koltuğunda hareketsiz bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri aracın çevresine güvenlik şeridi çekerek olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi. Olay yeri ekipleri ve savcı araç ve çevresinde geniş çaplı çalışma yaptı. Yapılan araştırmada, hayatını kaybeden kişinin Kağıthane’de esnaf olan Başol Öztürk’e (47) ait olduğunu belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Öztürk’ün cenazesi otopsi işlemleri için cenaze aracı ile Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Öztürk’ün kesin ölüm nedeninin yapılan incelemeler sonrası belli olacak. Öte yandan ekipler tarafından yakınlarına haber verilmesi üzerine olay yerine gelen oğullarının sinir krizi geçirdiği ve polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildiği görüldü.
(SB- MB-
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