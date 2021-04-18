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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Kağıthane’de bir adam yolda yürüdüğü esnada fenalaşarak yere yığıldı

Kağıthane’de bir adam yolda yürüdüğü esnada fenalaşarak yere yığıldı

Yerde yatan adam

İlk Müdahale Kalp Masajı Sağlık Ocağı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Sağlık ekiplerinin gelmesi
-Adamın sedyeyle ambulansa alınması
-Adamın eşinin gelmesi ve beklemesi
-Ambulansın hastaneye gitmesi
-Kadının polisle birlikte ayrılması
-Genel ve Detay

( İSTANBUL -ÖZEL)- Eşinin fenalaştığı haberini alan kadının ambulansın başında tedirgin bekleyişi ise kameralara yansıdı İSTANBUL

- Kağıthane’de sağlık ocağına gitmek için evden çıkan 59 yaşındaki adam, yolda yürüdüğü esnada fenalaşarak yere yığıldı. Vatandaşların ilk yardım müdahalesinin ardından olay yerine gelen ambulansa alınan adam, kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti. Eşinin fenalaştığı haberini alan kadının ambulansın başında tedirgin bekleyişi ise kameralara yansıdı. Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 59 yaşındaki Arslan Pelen, öğle saatlerinde evinden çıkarak sağlık ocağına gitmek üzere yola koyuldu. Pelen yolda yürüdüğü esnada henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaşarak yere yığıldı. Adamın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar koşarak yanına geldi. Adamın tepki vermemesi ve nabzının yavaşlaması üzerine vatandaşlar kalp masajı yapmaya başladı.
O esnada devriye gezen polis ekipleri de adamın yattığını görünce sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri olay yerine seyrettiği esnada vatandaşlar adama müdahale etmeyi sürdürdü. Eşinden gelecek haberi tedirginlikle bekledi Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, Pelen’i yaptıkları ilk müdahalenin ardından sedyeye ambulansa aldı. Adama ambulansta kalp masajı yapıldığı esnada ise eşi olay yerine geldi. Kadın ambulansın yanında dakikalarca gelecek haberi bekledi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından adam ambulansla Kağıthane’deki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İşlemlerin ardından Pelen’in cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kadının ambulansın başında tedirgin bekleyişi ise kameralara yansıdı. (DCC-ÖFA
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