Kağıthane'de ara sokaklar beyaz örtü ile kaplandı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Kağıthane’de yoğun kar yağışı nedeniyle ara sokakları beyaza büründü. Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından dün akşam saatlerinde bastıran kar İstanbul'u beyaza bürüdü. Dün başlayan kar yağışı birçok bölgede etkili oldu. Sabah saatleri de Kağıthane’de yoğun kar yağışı nedeniyle ara sokaklar beyaza büründü. Ekipler beyaz örtü ile kaplanan ilçenin ara sokaklarını açmak için çalışma yapıyor.



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