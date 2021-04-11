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11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Kağıthane’de açık bilardo salonuna polis baskını

Kağıthane’de açık bilardo salonuna polis baskını

Bilardo salonuna polis baskını görüntüleri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Polis Para Cezası Bilardo Polis Baskını Polis Ekipleri 


- Kağıthane’de kapalı olması gereken saatte açık olan bilardo salonuna polis ekipleri baskın yaptı. İşyerinde bulunan 48 şahsa 166 bin 512 lira idari para cezası kesildi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, korona virüs tedbirleri kapsamında Sultan Selim Mahallesi’nde bulunan bilardo salonuna baskın gerçekleştirdi. Kapalı olması gereken saatte açık olan işyerinde bulunan 48 şahsa “1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun” 282. maddesine istinaden 166 bin 512 lira İdari para cezası işlemi uyguladı. Bahse konu işyeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.
(DK-ZA-
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