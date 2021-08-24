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Kağıthane'de 5 katlı plastik fabrikasında yangın
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Kağıthane'de 5 katlı plastik fabrikasında yangın

Kağıthane'de 5 katlı plastik fabrikasında yangın

Yangından görüntüler

Sağlık Ekibi Yangın Yangına Müdahale Plastik Fabrikası Plastik Fabrikasında Yangın 

-dumanların yükselmesi
-ekiplerin duvarı kırması
-yangına müdahale etmeleri
-detaylar

( İSTANBUL -2) İSTANBUL

- Kağıthane Yeşilce Mahallesi'nde bulunan 5 katlı plastik fabrikasında yangın çıktı. Yangına çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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