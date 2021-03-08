Kağıthane Belediyesi girişimci kadınlara iş yeri açtı

-Sergilenen ürünler

-Başkanın ziyayreti

-Başkan Öztekin ile röp

-Şadiye Uyanık ile röp



( İSTANBUL )- Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Dünya Kadınları Günü'nde Maharetli Eller Çarşısı'nda ürünlerini satan kadınları ziyaret etti İSTANBUL



- Kağıthane Belediyesi ev hanımlarının yaptığı ürünleri sergileyip satabilecekleri Maharetli Eller Çarşısı'nı kurdu. Dünya Kadınlar Günü'nde Maharetli Eller Çarşısı'nda ürünlerini satan kadınları ziyaret eden Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Girişimci kadınlara destek olmak için ve aynı zamanda kendi ürünlerinden pazarlayabilecekleri bir mekan olsun istedik. İlçemizdeki kadınlara böyle bir mekan olduğunu duyurduk ve sonrasında gördük ki çok güzel ürünler çıktı” dedi.

Kadınların el emeği, göz nuru ürünlerini satıp ev ekonomilerine katkı sağlamalarına destek olmak amacıyla Maharetli Eller Çarşısı hizmete açıldı. Bu sayede kadınlar ekonomik özgürlüklerini elde ederken, hayatın içinde aktif rol alıyor. Kağıthane'de bir alışveriş merkezinde kurulan çarşıda, evlerinde hazırladıkları ürünlerini hiçbir kira ya da ücret ödemeden satma imkanına erişen Kâğıthaneli kadınlar; ticari deneyimlerini de yaşamış oldular. Satış işlemlerinin belediye personelleri tarafından gerçekleştirildiği Maharetli Eller Çarşısı’nda, her bir kadın ürününü dilediği fiyat aralığında satabiliyor. Kadın girişimcileri desteklemek ve aileyi ekonomik yönden güçlü kılmak amacıyla hizmete açılan Maharetli Eller Çarşısı’nda 1000’e yakın ürün alıcısını bekliyor. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Çarşı'yı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi, kadınları tebrik etti. “Biz bugünü özellikle emekçi kadınların yanında geçirmek istedik” Emektar kadınları Ziyaret eden Başkan Öztekin "Bugün 8 Mart Dünya kadınlar günü. Tüm hanımefendilerin 8 Mart Dünya kadınlar gününü tebrik ediyorum. Bu gün Maharetliler Çarşısındayız. Burada ilçemizde ikamet eden yaklaşık beş yüze yakın hemşerimizin kendi elemeyi ile yapıp sattıkları bir mekan. Biz bugünü özellikle emekçi kadınların yanında geçirmek istedik. Biz buralara gelirken söz verdiğimiz 53 projemiz vardı. Bunlardan ilki de buradaki maharetliler çarşısıydı. Geçtiğimiz yıl Aralık ayı içerisinde burayı faaliyete geçirmiş olduk. En önemlisi de girişimci olarak kadınlara destek olmak için ve aynı zamanda kendi ürünlerinden pazarlayabilecekleri bir mekan olsun istedik. İlçemizdeki kadınlara böyle bir mekan olduğunu duyurduk ve sonrasında gördük ki çok güzel ürünler çıktı” şekkinde konuştu.

“ Güzel işler çıkardık çok da güzel satışlarımız oldu” Çarşıda ürünlerini satan kadınlardan Şadiye Uyanık ise “Dantel sarma üzerine eğitim aldım ve onların üzerine çalışıyorum. Başkanımızdan ve hocalarımızdan Allah razı olsun. Güzel işler çıkardık çok da güzel satışlarımız oldu. Evimize çocuklarımıza katkılarımız çok oldu” ifadelerini kullandı. (ÖFA



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