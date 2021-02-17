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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kağıt yüklü TIR devrildi, şoför hafif yaralı olarak kurtuldu

Kağıt yüklü TIR devrildi, şoför hafif yaralı olarak kurtuldu

Olay yerinden detay

( MUĞLA )- Köyceğiz karayolunda meydana gelen kazada kağıt yüklü TIR sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu TIR yan yatarken sürücü yaralandı. MUĞLA

Hastane Direksiyon 


- Antalya’dan Muğla’ya kağıt getiren TIR, Köyceğiz Kazancı mevkiinde kaza yaptı. Kazada araç sürücüsü hafif yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Muhterem Altıntaş yönetimindeki 20 GC 319 plakalı TIR, Köyceğiz Kazancı mevkiine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kağıt yüklü TIR yolun sağ tarafına devrilerek ters durdu. Kaza sonrası Mehmet Özdemir isimli vatandaş TIR şoförünü bulunduğu yerden çıkarması sonrası hastaneye sevk edildi. Sürücü Muhterem Altıntaş’ın durumunun iyi olduğu ve kazayı hafif atlattığı öğrenildi. (BT-Y)
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