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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Kağıt toplayıcısının neden olduğu kaza kamerada

Kağıt toplayıcısının neden olduğu kaza kamerada

Kağıt toplayıcısının yola aniden çıkması

Çarpma Anı İlk Müdahale Hastane Motosiklet Sürücüsü Kağıt Toplayıcısı 

-Motosikletin çarpma anı
-Kaza yerinden görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü

( ADIYAMAN )- Yola kontrolsüz çıkan kağıt toplayıcısı kazaya neden oldu ADIYAMAN

- Adıyaman’da, yola kontrolsüz bir şekilde aniden çıkan kağıt toplayıcısı kazaya neden oldu. 1 Kişinin yaralandığı kazada kağıt toplayıcısı arkasına bakmadan kaçtı. Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen ve yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen bir kağıt toplayıcısı, Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü yakınlarında bulunan bir cadde üzerinde topladığı kağıtlar sonrası kontrolsüz bir şekilde yola çıktı. Aniden yola çıkan kağıt toplama aracına Uğur Beke idaresindeki 02 AAT 410 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Uğur Beke yaralanırken, kağıt toplayıcısı arkasına bakmadan olay yerinden hızla kaçtı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (CK-LO-Y)
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