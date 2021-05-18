Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Kağıt toplayıcısı yüksekten düşerek hastanelik oldu

Kağıt toplayıcısı yüksekten düşerek hastanelik oldu

Yaralının ambulans ile hastaneye getirilmesi

İlk Müdahale Hastane Sekte Sağlık Ekipleri Kağıt Toplayıcısı 

-Hastane detay

( ZONGULDAK ) - ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kağıt toplayıcısı genç kamyonetin üzerinden düşerek hastanelik oldu. Olay, 13:30 sularında ilçeye bağlı Gülüç Beldesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre kağıt toplayıcısı olan Hakan T. (18) aracın üzerinde dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahalenin olay yerinde yapılmasının ardından, ambulansa alınan genç ilçede bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Hakan T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İYA-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement