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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kağıt toplayıcısı süsü vererek, evlerden hırsızlık yaptılar

Kağıt toplayıcısı süsü vererek, evlerden hırsızlık yaptılar

Şahısların çek çek arabasıyla gelişi

Adli Kontrol Akalan Kamera Hırsız Irak 

-Şahıslardan birinin eve girmesi
-Çaldığı bakır kazanla evden çıkan şüpheli

( OSMANİYE )- Çek çek arabasıyla kâğıt topladıkları süsü vererek çevrede keşif yaptıktan sonra evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı OSMANİYE

- Osmaniye’de çek çek arabasıyla kâğıt topladıkları süsü vererek çevrede keşif yaptıktan sonra evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Alibekirli Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan bir evin bahçesinde bulunan bakır kazanın çalındığını fark eden ev sahibi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine hırsızlık olayının yaşandığı eve gelen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntüleri izleyen ekipler, çek çek arabasıyla kağıt toplama süsü vererek evlerden hırsızlık yapan şahısların daha önceden çok sayıda suç kaydı olan İ.D. (23) ile S.D. (17) olduğunu belirledi. Şahısların yakalanması için çalışma başlatan ekipler yapılan fiziki takibin ardından şahısları kısa sürede gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsılardan İ.D. tutuklanırken S.D. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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