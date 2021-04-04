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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Kağıt toplayıcısı, iş hanında ölü bulundu

Kağıt toplayıcısı, iş hanında ölü bulundu

Olay yerinden genel görüntü

Polis Sağlık Ekibi Kalp Krizi Polis Ekipleri Kağıt Toplayıcısı 

-Olay yeri polisinin incelemesinden görüntü
-Cenazenin kaldırılmasından görüntü
-Olay yerinden genel ve detay görüntü

( DENİZLİ )- İş hanı görevlisi, kağıt toplayıcısını ölü olarak buldu DENİZLİ

- Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde sokakta kağıt toplayarak geçimini sağlayan 46 yaşındaki Hüseyin K., uyumak için girdiği iş hanında görevli olan bekçi tarafından ölü olarak bulundu. Olay, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sokakta kağıt toplayarak geçimini sağlayan 46 yaşındaki Hüseyin K., sabah saatlerinde uyumak için Babadağlılar Çarşısı iş hanına girdi. İş hanında görevli olan bekçi H.K., bir süre seslendikten sonra uyanmadığını fark etti. Hüseyin K’nin hareketsiz yattığını ve uyanmadığını gören görevli bekçi durumu polise ve sağlık ekibine haber verdi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Hüseyin K’nin hayatını kaybettiğini belirledi. İlk belirlemelere göre darp izine rastlanılmadığı ve kalp krizi ihtimalinin olduğu belirtildi. Öte yandan, sokakta kağıt toplayarak geçimini sürdürdüğü ve dilsiz olduğu öğrenilirken bölgeye gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hüseyin K., otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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