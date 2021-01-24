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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Kağıt toplayıcı kılığındaki hırsızlar kamerada

Kağıt toplayıcı kılığındaki hırsızlar kamerada

Şahısların klima motorunu çalması

Akalan Kamera Hırsız Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Taşımaları
-Çuvala atmaları
-Kadının camdan bağırması
-Şahısların emniyetteki fotoğrafı

( İSTANBUL )- Duvardaki klima dış ünitesini böyle çaldılar İSTANBUL

- Bahçelievler'de kağıt toplayıcı kılığındaki 2 hırsız güpegündüz bir işyerine ait klima motorunu çaldı. Bu sırada bir vatandaş yaşananları saniye saniye kaydetti.
Bahçelievler'de kağıt toplayıcı kılığındaki 2 hırsız güpegündüz insanların gözü önünde bir işyerine ait olan klima motorunu çaldı. Yerinden söktükleri klima motorunu güçlükle taşıyan iki şahıs motoru çuvallarına attı. Bu sırada klima motorunun çalındığını gören bir vatandaş cama çıkarak yaşananları saniye saniye cep telefonu ile kaydetti.
Hırsızlara da tepki gösteren kadın yazıklar olsun size seslendi. Kadının seslenmesine kulak asmayan hırsızlar hiç bir şey olmamış gibi ağır hareketlerle olay yerinden ayrıldı. Görüntüleri kaydeden kadın durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine Gece Kartalları şahıslar üzerinde araştırma başlattı. Çok geçmeden şahıslar Gece Kartalları ekipleri tarafından kıs kıvrak yakalandı. Şahıslar alınan ilk ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. (VK- YM-
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