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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kağıt gibi yırtılan araçtan yaralı kurtuldu

Kağıt gibi yırtılan araçtan yaralı kurtuldu

Cep telefonuna yansıyan görüntüler

Kan Testi Geri Dönüşüm Cep Telefonu Polis Ekipleri Direksiyon 

-Vatandaşların sıkışan sürücüyü ayık tutmak için konuşturmaya çalışmaları
-Olay yerinden ve polis ekiplerinden görüntü
-Devrilen kağıt toplama aracının kasasından görüntü
-Otomobilden görüntü
-Vatandaşların kasayı kaldırıp yolun kenarına çekmesi
-Olay yerinden görüntü
-Otomobilin çekiciye yüklenmesi

( KARABÜK )- Direksiyon hakimiyetini sürücü park halindeki kağıt toplama ve çöp kamyonuna çarptı KARABÜK

- Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, pak halindeki önce kağıt toplama ardından ise çöp kamyonuna çarptı. Kağıt gibi yırtılan otomobilde sıkışan 61 yaşındaki sürücü Satı Eren itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre kaza, Safranbolu ilçesine bağlı Barış Mahallesi Göztepe caddesi üzerinde meydana geldi. 37 EA 315 plakalı Renault marka otomobili ile seyreden Satı Eren, önce park halindeki geri dönüşümde kullanılan 37 BA 463 plakalı kağıt toplama aracına, ardından ise 78 BR 151 plakalı çöp kamyonuna çarptı. Kazada kağıt toplama aracının kasası yerinden koparak devrilirken, otomobil ise kağıt gibi yırtıldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bilgi verirken, otomobilda sıkışan sürücüyü konuşturarak sakinleştirmeye çalıştıkları ise bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede çıkarılarak, 112 ambulansı ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan hastanede yapılan kan testinde sürücünün 400 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kaza sonrası kağıt toplama aracının kasası vatandaşlar tarafından kaldırılırken, polis ekipleri soruşturma başlattı. (YE-
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