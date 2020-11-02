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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kağıt fabrikasında çıkan yangın 10 saat sonra söndürüldü

Kağıt fabrikasında çıkan yangın 10 saat sonra söndürüldü

-FABRİKADAN DETAYLAR

Polis Fabrika Kağıt Fabrikası Gesi Trol 

--İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARINDAN DETAYLAR

( KAYSERİ ) - KAYSERİ

- Kayseri’de bir kağıt fabrikasında meydana gelen yangın, 10 saat sonra söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 39. Cadde üzerinde bulunan bir kağıt fabrikasının bahçesinde, bilinmeyen bir sebepten dolayı gece saat 2 sıralarında hammadde yangını çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Ekiplerinin gece başladığı müdahaleyle, yangın 2 saat sonra kontrol altına alındı. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri 8 saat süren soğutma çalışmalarının ardından olay yerinden ayrıldı. Çıkan yangında yaralanan olmazken, hammaddelerin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (EK-AÖ-
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