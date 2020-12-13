Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Kafeyi açmaya giden sürücü ceza yedi

Kafeyi açmaya giden sürücü ceza yedi

denetimlerden görüntüler

Polis Gesi Polis Ekipleri Trol 

-ceza kesilmesi
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl sokağa çıkma kısıtlamasında bir sürücü denetimlerde polislere kafeye gidip yarın için hazırlık yapacağını söyledi.

Ancak polis ekipleri kafelerinin hizmet vermediğini belirterek izinin olup olmadığını sordu. Şahıs ise evlere gelen siparişleri götürdüğünü söyledi ancak iznin olmamasından dolayı polis ekipleri şahıs yakında işlem yaptı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokak kısıtlamaları sürüyor. Bu kapsamda ekipler kavşaklarda ve ara sokaklarda denetimlerini sürdürüyor. İnegöl'de polis gelen tüm araçları ve yayalara kontrol ediyor. Denetimler sırasında durdurulan bir otomobil sürücüne polisler nereye gittiğini ve izin belgesinin sordu. Sürücü kendisinin kafeye işletmecisi olduğunu belirterek yarın için hazırlık yapmaya gittiği ifade etti.
Ancak alınan tedbirler doğrultusunda kafelerinin geçici bir süreliğine tamamen kapatıldığı hatırlatan ekipler şahsın izin belgesin belgesini istedi. Sürücü belgeyi gösteremeyince ekipler tarafından sokağa çıkma kısıtlmasını ihlal ettiğinden dolayı işlem yapıldı. Sürücü daha sonra evine gönderildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement