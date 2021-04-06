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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Kafesten kaçan maymun otel çalışanını hastanelik etti

Kafesten kaçan maymun otel çalışanını hastanelik etti

hastanenin dışından görüntüler

Hastane Akalan 

-maymunun görüntüsü
-hastanede yatan kadının fotoğrafı

( ANTALYA )- Yüzünden vebacağından yaralanan talihsiz adam hastaneye kaldırıldı. ANTALYA

- Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelin bahçesinde kafeste yaşayan maymun kaçtıktan sonra kendini yakalamaya çalışan otel personeline saldırdı. Maymun, 51 yaşındaki Hacı Hatip Aksoy isimli çalışanın önce bacağını sonra boynunu ve kulağını ısırdı. Edinilen bilgiye göre Serik Ilçesine bağlı Belek mahallesinde bir otelin bahçesinde meydana gelen olayda çalışanlar, kafesten kaçan maymunu yakalamak için seferber oldu. Otel bahçesinde kaçan maymunun yakalanması için müşterilerde destek verdi. Daire içine alınan maymun kaçabilmek için Aksoy'a saldırdı. Talihsiz adamın bacağını, boynunu ve kulağını ısıran maymun yakalanıp tekrar kafese konuldu. Aksoy ise tedavi edilmesi için hastaneye kaldırıldı.(MD-
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