Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kafedeki dehşet anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Kafedeki dehşet anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

- Güvenlik kamerası görüntüleri

Akalan Kamera Boşanma Davası Sizce Saldırı 

-Görüntüler Manisa klasörüne geçilmiştir

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa'nın Soma ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinden şiddet gören kadınla ilgili olarak yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde eşine şiddet uygulayan T.Ç.'nin çevredekiler tarafından linç edilmek istendiği görülüyor. Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan Turgay Ç., boşanma aşamasında olduğu eşi İmran Ç.'yi bir kafede buluşmaya çağırarak hem çocuğunu görmek hem de boşanma davasıyla ilgili konuşmak istediğini söyledi.

İlçeye bağlı Atatürk Caddesi üzerinde kafede buluşan çift bir süre sonra tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında sandalyesinden kalkan Turgay Ç., masada bulunan su bardağını İmran Ç.'nin başında kırdı, ardından meyve bıçağıyla 5 yerinden yaralayıp, darbetti. Bu sırada arka masadan oturan İsmail Şen (65) ve arkadaşı Zuhal Yurttaş (46), yardıma koşup, öfkeli kocaya müdahale etti. Şen ve Yurttaş, çaresizce kendini korumaya çalışan İmran Ç.'ye yapılan saldırıyı engellemeye çalıştı. Şen ve Yurttaş saldırgan koca ile uzun süre boğuştu. Y Yaşanan dehşet anlarına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Olayın ardından kaçmaya çalışan Turgay Ç.'nin kafeteryanın sahibi Murat İnce tarafından yakalanıp, yere yatırıldığı, bu sırada müşterilerden bazıları ile olayı duyup gelen çevre esnafın saldırganı tekmelediği görüldü.
(YS-AY-
İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
Mesaj Atarken İki Kere Düşünün!Mesaj Atarken İki Kere Düşünün!
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı