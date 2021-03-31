Kafede oturan kadınlarla, denetim yapan kaymakamın diyaloğu renkli görüntüler oluşturdu

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( İSTANBUL -ÖZEL)- Kağıthane Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede korona virüs denetimi gerçekleştirdi- Kafede oturan kadınlar kaymakama, “Yağmur altında ekibinizle denetimdesiniz, gönlümüzü kazandınız” İSTANBUL



- Kağıthane’de korona virüs salgını tedbirleri kapsamında kaymakam ve ilçe emniyet müdürünün de katılımıyla restoran ve kafeteryalarda denetim yapıldı. HES kodu ve yüzde 50 kapasiteyle müşteri kabul etme kontrollerinin yapıldığı denetimde kafede oturan bir kadının Kaymakam Mustafa Koç’a, “Masaya sosyal mesafeye göre bir sandalye isteyelim sohbet edelim” demesi gülüşmelere neden oldu. Kadınların, “Yağmur altında ekibinizle denetimdesiniz, gönlümüzü kazandınız” dediği Koç ve ekibi denetimlere devam etti. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararların ardından tüm Türkiye’de devam eden denetimler daha da artırıldı. Bu kapsamda Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü Murat Çaykara ve beraberinde polis ile zabıta ekipleri, ilçe genelindeki restoran, lokanta ve kafeteryalarda korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Cadde üzerindeki iş yerlerine tek tek giren Mustafa Koç, kafeterya ve restoran işletmecilerini uyarılarda bulundu. İş yeri sahipleri ve çalışanlara korona virüsle mücadele kapsamında uyulması gereken kuralları da hatırlatan Koç, öncelikle HES kodu ve yüzde 50 kapasite ile müşteri kabul etme kontrolü yaptı. Daha sonra da sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarılarda bulundu. “Masaya sosyal mesafeye göre bir sandalye isteyelim sohbet edelim” Denetimler kapsamında girdiği iş yerlerinde vatandaşlarla da sohbet etmeyi ihmal etmeyen Kaymakam Koç’un girdiği bir kafeteryada oturan iki kadınla sohbet etti. Kadınların Kaymakam Koç’u masayı davet ederek, “Masaya sosyal mesafeye göre bir sandalye isteyelim sohbet edelim” demesi gülüşmelere neden oldu. Kadınlara salgınla alakalı yapılması gerekenler hakkında uyarı ve önerilerde bulunan Koç, bir süre sohbet ettikten sonra kadınlarla fikir alışverişinde bulundu. Son derece dikkat ettiklerini belirten kadınlar ardından Koç’a, “Yağmur altında ekibinizle denetimdesiniz, gönlümüzü kazandınız” dedi.

Kafeteryadan ayrılan Koç ardından ekibiyle birlikte denetimlerini sürdürdü. “Virüs yenmeyi hep beraber olursak başarabileceğiz” Denetimler hakkında konuşan Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, “Yani vatandaşlarımızda çok büyük bir bilinç oluştu. Bir yıl uzun bir süre vatandaşlarımız bu sürede sabırla, sebatla bize destek oldular. Biz onlara teşekkür ediyoruz. Ama az önce denetimlerde de ifade ettik. Bu süreç maalesef henüz bitmiş değil rehavete kapılmamalıyız. Belirlenen kurallara toplumun her kesimi iş yerlerimiz, esnaflarımız ve bizler uymalıyız, birbirimizi uyarmalıyız asla rehavete kapılmamalıyız. Bizde değişen durumlara göre yeni alınan kararlara uyulması noktasında hatırlatılması noktasında rehberlik edici denetlemeleri bütün sahadaki emniyet müdürlüğünden, zabıtadan ve diğer kurumlardan görevlendirdiğimiz arkadaşlarla beraber hep sahalardayız. İnşallah tez zamanda kurallara uyarak kurtulacağız. Bu hastalıkla mücadele de bizim kırmızıçizgimiz maske, mesafe ve temizlik bu üç ana kuralı mutlak suretle uygulamalıyız. Onun dışında zorunlu olmadığı sürece keyfe keder yaptığımız işlerden biraz fedakarlık yapmalıyız. Zorunlu işlerimizi yapmak için sokağa çıktığımızda maskemizi takmalıyız. Bunun biz hep beraber olursak başarabileceğiz” dedi.





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