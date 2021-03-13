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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kafede çıkan yangın ilçeyi elektriksiz bıraktı

Kafede çıkan yangın ilçeyi elektriksiz bıraktı

Çıkan yangını söndürme çalışmaları

Irak 

-Detaylar

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde ‘Cafe Biiz’ isimli kafede yangın çıktı. Yangında kafe kullanılamaz hale gelirken, ilçenin büyük kısmına da elektrik verilemiyor. Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Cumhuriyet Meydanında faaliyet gösteren Cafe Biiz isimli kafede henüz bilinmeyenden bir nedenden ötürü yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm kafeyi kapladı. Çatalzeytin Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucunda söndürülürken kafe ise tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ayrıca çıkan yangın nedeniyle kafenin önünde bulunan trafoda yandı. Yanan trafo nedeniyle elektrik hatlarında da arıza oluşurken ilçenin büyük bir bölümüne elektrik verilemiyor. Başkent EDAŞ ekipleri arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
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