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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Kafe ve restoranlar yeniden açılmanın heyecanını yaşıyor

Kafe ve restoranlar yeniden açılmanın heyecanını yaşıyor

NEVŞEHİR'DEN GENEL GÖRÜNTÜ

Aritas Ermeni Gori Hassasiyet Trol 

-KAFELERDE YAPILAN HAZIRLIKLARDAN GÖRÜNTÜLER
-TÜRES İL BAŞKANI MUSTAFA ÇİÇEKLİ İLE RÖP

( NEVŞEHİR ) -- Nevşehir’de kafe ve restoranlar hizmet vermeye başlıyor NEVŞEHİR

- Covid-19 risk değerlendirme haritasına göre orta riskli olarak sarı kategoride yer alan Nevşehir’de kontrollü normalleşme süreci ile birlikte kafeterya ve restoranlar hizmet vermeye başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamalarının ardından sarı kategoride bulunan Nevşehir’de kafeterya, restoran, lokantalar ve çay bahçeleri 100 günün ardından yeniden hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyor. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Nevşehir İl Başkanı Mustafa Çiçekli yaptığı açıklamada kafe ve restoranların yeniden açılması için çok mutluyuz dedi.
Çiçekli, “Öncelikle kafe ve restoranların yeniden açılması için çok mutluyuz. Bu kararı alan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Çalışanlarımızda bizde çok heyecanlıyız. Sabahın erken saatinde iş yerimize gelerek temizliğe ve hazırlıklara başladık. Bundan sonrada kafe ve lokantaların kapanmaması için daha tedbirli olacağız. Devletimizin belirlediği maske, mesafe ve hijyen kurallarının tabi ki tamamına uyacağız. Ama iş sadece bizde bitmiyor. Müşterilerimizin ve halkımızın da bu tedbirlere tamamen uyarak sektörümüzün yeniden kapanmaması için yardımcı olması gerekiyor. Herkesi hassasiyete davet ediyorum” diye konuştu.
(COŞ_
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