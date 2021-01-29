“Kafe” görünümlü silah imalathanesine operasyon: 24 silah ele geçirildi

-“Kafeterya” olarak görünen işyerindeki masa ve koltuklardan görüntü

-“Silah atölyesi” olarak faaliyet gösteren alt kattaki silahlardan görüntü

-Zanlının gözaltına alınışı

-Mikrodalga fırından çıkarılan tepsideki mermilerden görüntü

-Yasadışı silah ticareti yapan şüphelilerin emniyete girişi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul’da, üst katı “kafeterya”, alt katı “silah atölyesi” olarak kullanılan bir işyerine operasyon düzenledi.

Baskında 21’i ruhsatsız tabanca, ikisi ruhsatsız pompalı tüfek ve biri kurusıkı tabanca olmak üzere 24 silah ele geçirilirken, yasadışı silah ticareti yapan 7 şüpheli yakalandı. Edinilen bilgiye göre; İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir yürütülen çalışmalar sonucunda Gaziosmanpaşa’da M.H adlı bir şüphelinin, yasadışı silah üretip piyasaya sürdüğünü tespit etti. Yürütülen soruşturma kapsamında üstü üst katı “kafeterya” olarak faaliyet gösteren kiralık işyerinin alt katında ‘silah atölyesi” olarak faaliyet gösterdiğini belirleyen emniyet ekipleri, 25 Ocak tarihinde 2 farklı operasyon düzenledi.

Gaziosmanpaşa silah atölyesinde M.H. adlı şüpheli gözaltına alınırken, yasadışı silah ticaretini yaptıkları ileri sürülen M.Y., P.A., Ü.T., İ.Ö., M.D. ve V.U. adlı 6 şüpheli ise Sultanbeyli, Sancaktepe, Pendik, Üsküdar ve Çekmeköy’de yapılan operasyon ile yakalandı. Mikrodalga fırındaki tepsilerden mermi çıktı Yapılan operasyonlar 21 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 51 şarjör, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 491 fişek, 29 av tüfek fişeği, atölyede açılmış 23 namlu, 40 civarında kesilmiş kurusıkı namlusu, 15 tabanca sürgüsü ile 5 horoz tertibatı ele geçirildi. Gözaltına alınıp sorgulanan zanlılardan M.H., çıkarıldığı mahkemece “silah imalatı ve ticareti” suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer 6 şüphelinin polisteki ifade işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.



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