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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kafasını demire çarpan adam hayatını kaybetti

Kafasını demire çarpan adam hayatını kaybetti

Olay yerinden ve cesetten görüntü

Görgü Tanığı Güvenlik Önlemi Gözyaşı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Olayın görgü tanığı genç ile röportaj
-Olay yerindeki polis ve sağlık ekipleri
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da kronik rahatsızlığı olan şahıs yere düştüğü esnada kafasını demire çarparak hayatını kaybetti. Olay, Bahçelievler Mahallesi Eski Şire Pazarı'nda meydana geldi. Mehmet Yılmaz (57) yaşındaki vatandaş park halindeki araçların önünde yürürken, bilinmeyen bir nedenden dolayı düştü. Düştüğü esnada şire pazarının çatısının demir ayağına kafasını çarptı. Eski Şire Pazarı içerisinde yürüyen üç genç tarafından fark edildi. Gençler Pazar içerisinde bulunan esnafa yerde yatan bir kişi olduğunu söyledi.

Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet Savcısının olay talimatıyla kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın kronik kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilirken, şahsın yakınları olay yerinde gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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