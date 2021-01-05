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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Kafasına teneke sıkışan ayıyı kurtaran operatör yaşananları anlattı

Kafasına teneke sıkışan ayıyı kurtaran operatör yaşananları anlattı

Özsönmez'in konuşması

Muhabir Karla Mücadele Doğal Yaşam Alanı Bulduk Irak 

-Ayı görüntüsü dün geçilen arşiv

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde kafası tenekeye sıkışan bir ayı, karla mücadele ekibi tarafından kurtarıldı. Şemdinli ilçesi Çatalca köyü Kelebektaşı Askeri Üs Bölgesi yakınlarında karla mücadele çalışmalarını sürdüren il özel idaresi ekibi, yolda kafasında teneke bulunan bir ayı ile karşılaştı. Ayıyı takip eden karla mücadele ekibi, buldukları uygun zamanda kafasındaki tenekeyi çıkarttı. İHA muhabirine konuşan operatör Azad Özsönmez, yol açma çalışması yaptığı sırada kafası tenekeye sıkışmış ayıyı gördüğünü belirterek, yanındaki askerlerin de desteğiyle ayıyı kurtararak doğal yaşam alanına bıraktığını kaydetti.
(FT-MSA-Y)
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