Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Kafası teneke kutuya sıkışan ayıya itfaiyeden yardım eli
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kafası teneke kutuya sıkışan ayıya itfaiyeden yardım eli

Kafası teneke kutuya sıkışan ayıya itfaiyeden yardım eli

ayının kurtarılma anları

Kurtarma Operasyonu Operasyon Jandarma Uyuşturucu Ayı Yavrusu 

-genel ve detay görüntüler

( AĞRI )-Ağrı’da ayı kurtarma operasyonu AĞRI

- Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde kafasını teneke kutuya sıkıştıran ayı yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı Geçidi'nde, kafasını teneke kutuya sıkıştırmış ayı yavrusunu fark eden jandarma ekipleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kurtarma çalışmaları kapsamında ayı yavrusunu uyuşturucu iğnelerle sakinleştirildi. Daha sonra teneke kutuyu kesen ekipler, yavru ayıyı kurtararak doğaya geri bıraktı.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı