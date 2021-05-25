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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Kafası tele sıkışan yavru köpeğin imdadına polis memuru yetişti

Kafası tele sıkışan yavru köpeğin imdadına polis memuru yetişti

KAFASI TELE SIKIŞAN KÖPEĞİN HAVLAMASI

Yavru Köpek Köpek Polis Memuru Memur Cep Telefonu 

-POLİS MEMURUNUN KÖPEĞİ KURTARMASI
-KÖPEĞİN POLİSE SEVGİ GÖSTERİSİ

( BOLU )- Yavru köpekten kendisini kurtaran polise sevgi gösterisi BOLU

- Bolu’nun Mudurnu ilçesinde kafası tellere sıkışan yavru köpeğin imdadına polis memuru yetişti. Yavru köpek kendisini kurtaran polisin üzerine atlayarak sevgi gösterisinde bulundu. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesinde yavru köpeğin bahçeden çıkmak istediği sırada kafasını tellere sıkıştırdı. Tellerden kurtulamadığı için acı çeken köpeğin sesini duyan polis memuru olay yerine giderek köpeğin kafasını tellerden kurtardı. Başka bir polis memurunun cep telefonuyla görüntülediği o anlarda, tellerden kurtarılan yavru köpek polis memurunun üzerine atlayarak sevgi gösterisinde bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen köpek bahçe telinden uzaklaştırıldı. (FC-HFV-
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