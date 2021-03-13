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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kafası demir korkuluğa sıkışan çocuğun imdadına itfaiye yetişti

Kafası demir korkuluğa sıkışan çocuğun imdadına itfaiye yetişti

Kafası demir korkuluğa sıkışan çocuğun imdadına itfaiye yetişti

Demir Korkuluk Okul Kapısı Korkuluk Bild Kız Çocuğu 

-İtfaiye ekiplerinin küçük çocuğu kurtarması
-Kız çocuğundan detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde kafası okul kapısının demir korkulukları arasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçe merkezinde yaşandı. Henüz ismi öğrenilemeyen 8-10 yaşlarındaki kız çocuğu, okulun demir kapsına kafasını sıkıştırdı. Çocuğun acı çekerek ağladığını gören çevredekiler, kendi imkanları ile çocuğu kurtaramayınca durumu itfaiye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekibi, makine yardımı ile demir korkulukları genişleterek çocuğun kafasını sıkıştığı bölgeden çıkardı. Kurtarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu görüldü.

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