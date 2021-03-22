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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kafası bidona sıkışan köpeği vatandaş kurtardı

Kafası bidona sıkışan köpeği vatandaş kurtardı

Köpeğin bidona kafasının sıkışması

Köpek 

-Köpeğin kafasının bidondan kurtarılması
-Detaylar

( KASTAMONU ) - KASTAMONU

- Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde kafasına bidon sıkışan köpeği, köyde bulunan vatandaş kurtardı. Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Alamabatak köyünde ikamet eden Hasan Kazar, tavuk ve horozlarının huzursuzlandığını fark etti. Etrafa baktığında sahipsiz bir köpeğin kafasının su bidonuna sıkışmış halde olduğunu gören Hasan Kazar, köpeğin bir süre çevresinde dolaşarak, nasıl kurtaracağını düşündü. Kazar, daha sonra köpeğe yaklaşarak kafasındaki bidonu çıkardı. Kafasındaki bidon çıkan köpek ise bulunduğu yerden uzaklaştı. (Vİ-HFV-
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