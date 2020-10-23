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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Kafası balkon korkuluklarına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Kafası balkon korkuluklarına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Kafası balkon demirlerine sıkışan çocuğun kurtarılması

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

Parmak Korkuluk Bild Demir Parmaklık 


- Erzincan’da kafası balkon korkuluklarına sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı. Olay, Erzincan merkez Yavuz Selim Mahallesi Öğretmen Lojmanlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 2. kattaki evlerinin balkonunda oynayan 6 yaşındaki çocuk kafasını balkon korkuluklarının arasına sıkıştırdı. Durum itfaiyeye bildirildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri çocuğun demir parmaklıklara kafasını geçirdiği ve bir daha çıkaramadığını tespit etti. Çocuğun zarar görmemesi ve korkmaması için kafasına örtü örtülerek demir parmaklıklar kesildi. Çocuk her hangi bir zarar görmeden sıkıştığı yerden kurtarılarak ailesine teslim edildi. (AA-AA-Y)
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