Kafa kafaya çarpıştılar: 4 yaralı

-araçlar

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-Ambulans

-Yaralının ambulanstan inişi



( BURSA ) BURSA



- Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza bugün saat 11.00 sıralarında Orhangazi-İznik yolunda Üreğil kavşağı yakınlarında meydana geldi. Orhangazi'den İznik istikametine gitmekte olan Hasan Turhan (33) idaresindeki 77 BG 071 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen Celal Ok (68) idaresindeki CP 596 80 yabancı plakalı hafif ticarî araçla çarpıştı. Kazada yabancı plakalı araç takla atıp ters döndü. Sürücü Hasan Turhan ile eşi Merve Uykız Turhan (33), 5 yaşındaki Zeyna İkra Turhan ve 2 yaşındaki Sema Ravza Turhan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralı 4 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayatî tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, diğer aracın sürücüsü Celal Ok ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayla alâkalı tahkikat sürüyor.



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