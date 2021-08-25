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Kafa kafaya çarpışan otomobiller sulama kanalına uçtu
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kafa kafaya çarpışan otomobiller sulama kanalına uçtu

Kafa kafaya çarpışan otomobiller sulama kanalına uçtu

-kazadan drone detay

Ticari Araç Sulama Kanalı Direksiyon 

--kazdan detaY
--araç sürücüsü röp

( MALATYA ) - Önce kafa kafaya çarpıştılar, sonra kanala uçtular- İki aracın çarpıştıktan sonra kanala uçtuğu kazada yaralanan olmadı MALATYA

- Malatya’da, kafa kafaya çarpıştıktan sonra sürücülerinin direksiyon hakimiyeti kaybettiği iki araç sulama kanalına uçtu. Meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı. Edinilen bilgilere göre kaza, Yeşilyurt ilçesi Yeşilyurt Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Faruk Gezer idaresindeki Citroen marka 44 NP 078 plakalı hafif ticari araç, cadde üzerinde Necmi Çuhacı idaresindeki 44 LZ 400 plakalı Ford marka otomobille çarpıştı. Kaza sonrası sürücülerinin direksiyon hakimiyetlerini kaybettiği iki araç da sulama kanalında düştü. Sulama kanalına gömülen otomobillerin sürücüleri çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (VK-SVY-
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