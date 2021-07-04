Kafa kafaya çarpışan iki araçtan biri tarlaya uçtu: 2 yaralı

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( BURSA ) BURSA



- Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı; 2 kişi yaralandı. Ters dönen araçtaki 2 yaralı itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı. Kaza İnegöl-Yenişehir yolu üzeri Boğazköy barajı mevkiinde meydana geldi. Yenişehir ilçesin den İnegöl istikametine seyir halinde olan Mehmet Emin Aba (30) yönetimindeki 16 AIV 152 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen Sürücü Ayhan Hemiş (32) yönetimindeki 28 EL 773 plakalı otomobil ile Boğazköy Barajı mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu direksiyon hakimiyeti kaybolan Ayhan Hemiş yönetimindeki otomobil tarlalık alana uçarak ters durdu. Kaza sonucu ters dönen araçtaki sürücü ile yolcu Ferda Bakar (30) yaralandı. Araçta sıkışan 2 yaralı da olay yerine sevk edilen İtfaiye ekiplerince kurtarıldılar. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

