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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nde iki işçinin üzerine yıldırım düştü

Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nde iki işçinin üzerine yıldırım düştü

Kadirli Organize Sanayi bölgesi önü ve tabelası

Acil Servis Güneş Enerjisi Görgü Tanığı Yıldırım Düştü Yıldırım Düşmesi 

-Organize sanayi bölgesi içerisinden aktüel görüntü
-İşçileri hastaneye kaldırılan ambulansın yoldan gidişi
-Kadirli Devlet Hastanesi acil servisi önü ve tabelası
-Kadirli Devlet Hastanesi önünde görgü tanığı işçi ile röportaj

( OSMANİYE -ÖZEL)- Olayda yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı OSMANİYE

- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikaya güneş enerjisi paneli kurulumu yapan işçilerin bulunduğu bölgeye yıldırım düşmesi sonucu iki işçi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kadirli Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikaya güneş enerjisi paneli kurulumu yapan işçilerin bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. Olay yerinde bulunan işçilerden Mehmet Emin Akbar ve Batıkan Yalçınkaya isimli işçiler yaralandı. Yaralı işçiler ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Görgü tanığı bir işçi ise olay anını anlatarak, "Panel montajı yaparken vinçle paneli yukarı doğru çıkarıyorduk. O esnada yıldırım düştü. İki arkadaşımız yaralandı. Şu anda hastanedeyiz, sağlık durumları iyi" şeklinde konuştu.

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