Kadirli’de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

-Narkotik köpeğinin bir evde uyuşturucu araması -Polisin uyuşturucuyu bulma anı
( OSMANİYE ) OSMANİYE
- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre İlçe merkezinde uyuşturucu temin ederek sattığı iddia edilen 9 şüphelinin adreslerine eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde narkotik köpeklerinin de katıldığı aramada 70 gram sentetik uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 13 adet fişek ele geçirildi. Olayda 9 kişi göz altına alındı. (SLÇ-
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