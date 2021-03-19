Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Kadirli’de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Kadirli’de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Operasyona katılacak ekiplerin Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğünden çıkışı

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Narkotik Narkotik Köpek 

-Narkotik köpeğinin bir evde uyuşturucu araması
-Polisin uyuşturucuyu bulma anı

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre İlçe merkezinde uyuşturucu temin ederek sattığı iddia edilen 9 şüphelinin adreslerine eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin adreslerinde narkotik köpeklerinin de katıldığı aramada 70 gram sentetik uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 13 adet fişek ele geçirildi. Olayda 9 kişi göz altına alındı. (SLÇ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement