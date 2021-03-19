Kadirli’de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

-Narkotik köpeğinin bir evde uyuşturucu araması

-Polisin uyuşturucuyu bulma anı



( OSMANİYE ) OSMANİYE



- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre İlçe merkezinde uyuşturucu temin ederek sattığı iddia edilen 9 şüphelinin adreslerine eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerinde narkotik köpeklerinin de katıldığı aramada 70 gram sentetik uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 13 adet fişek ele geçirildi. Olayda 9 kişi göz altına alındı. (SLÇ-



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