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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kadırga sanat galerilerine büyük ilgi

Kadırga sanat galerilerine büyük ilgi

GALERİLERDEN GÖRÜNTÜ

İsaf 

-SERGİDEN GÖRÜNTÜ
-GALERİ ŞEFİ İLE RÖPORTAJ
-DETAYLAR

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kadırga Sanat Galerileri, kapılarını “Ebru Sanatının Son 500 Yılı” sergisi ile açtı. İstanbul'un en seçkin kültür ve sanat merkezi olmaya aday mekânlarından biri olan Kadırga Sanat Galerileri sanatseverlere kapılarını açtı. Sanata dair birçok unsura ev sahipliği yapan galerilerinin açılışı, “Ebru Sanatının Son 500 Yılı” sergisiyle gerçekleşti. Sergi için 6 binden fazla ebru eser arasından seçilen 190 eser sergiye hazır hale getirildi.
Hatip Mehmet Efendi'den Mustafa Düzgünman'a kadar farklı dönemlerden farklı özellikler taşıyan eserlerden seçkilerin sunulacağı sergi, 22 Ocak 2021 tarihine kadar görülebilecek. Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri 900 metrekarelik alanda oluşturulan 5 sergi salonu ile farklı fikir ve proje üretimlerinin desteklenmesi ve disiplinler arası etkileşimin artırılmasını hedefliyor. Kadırga Sanat Galerisi şefi Fatih Ömeroğlu: “Pandemi sürecinde kadırga sanat galerilerinde gelen misafirlerimize maske ve dezenfektan hizmeti sağlıyoruz. Her yerde olduğu gibi ateşleri ölçülüyor yalnız bizim galerimizin bir özelliği var. Galerimiz için yüzde 100 taze hava basıyoruz yani buraya gelen misafirlerimiz yüzde 100 taze hava ile ağırlanıyorlar. Ebru sanatının son 500 yılı adlı sergi açtıktan sonra bu kadar ilgi olacağını beklemiyordum; fakat ilgi çok fazla oldu kadırga sanat galerilerine geldiğiniz zaman aynı anda üç farklı sergiyi bir arada görebilirsiniz” dedi.

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