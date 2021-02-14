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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Kadir Topbaş'ın cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alındı

Kadir Topbaş'ın cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alındı

Cenazenin alınması

Hastane Cenaze 

-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Kadir Topbaş’ın cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eski Başkanı Kadir Topbaş, dün korona virüs tedavisi gördüğü hastanede vefat etmişti. Bugün defnedilecek Topbaş’ın cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alındı. Topbaş'ın Türk Bayrağına sarılı naaşı, Beyoğlu Belediyesi’nde yapılacak tören için belediye önüne götürüldü.
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