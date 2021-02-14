- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Kadir Topbaş’ın cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eski Başkanı Kadir Topbaş, dün korona virüs tedavisi gördüğü hastanede vefat etmişti. Bugün defnedilecek Topbaş’ın cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alındı. Topbaş'ın Türk Bayrağına sarılı naaşı, Beyoğlu Belediyesi’nde yapılacak tören için belediye önüne götürüldü.
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