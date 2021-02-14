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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Kadir Topbaş için Beyoğlu Belediyesi önünde cenaze töreni düzenledi

Kadir Topbaş için Beyoğlu Belediyesi önünde cenaze töreni düzenledi

Cenaze

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-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Kadir Topbaş, için Beyoğlu Belediyesi önünde cenaze töreni düzenledi.
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, ”Eserlerine sonuna kadar sahip çıkacağız. İsminin yaşaması için bu dönemde yapacağımız eserlere Kadir Topbaş ismini de vermeyi uygun görüyoruz. Ailesi ile de görüşeceğiz” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eski Başkanı Kadir Topbaş, dün korona virüs tedavisi gördüğü hastanede vefat etmişti. Bugün defnedilecek Topbaş için Beyoğlu Belediyesi önünde cenaze töreni düzenledi.
Zincirlikuyu Gasilhanesi’nden alınan Topbaş’ın naaşı tören için Beyoğlu Belediyesi önüne getirildi.
Törene, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Yapılan duaların ve alınan helalliğin ardından Topbaşın cenazesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne götürüldü. “Eserlerine sonuna kadar sahip çıkacağız” Yapacakları eserlere Kadir Topbaş ismini vereceklerini söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, ”Eserlerine sonuna kadar sahip çıkacağız. Biz kendisiyle Kasımpaşa’da Beyoğlu’nda dolaşırken, çocukluğunda hatıraları paylaşırdı. Bizde Beyoğlu’nda onu sevenler olarak, burada bıraktığı hatıralara sonuna kadar sahip çıkacağız. İsminin yaşaması için bu dönemde yapacağımız eserlere Kadir Topbaş ismini de vermeyi uygun görüyoruz. Allah rahmet eylesin. İstanbul’un Beyoğlu’nun Kadir abisi olacak. Biz onu öyle hatırlayacağız” dedi.

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