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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Kadınların gücünü kliple anlattılar

- Kadınların gücünü kliple anlattılar

KADINLAR GÜNÜN KLİBİ

( MUĞLA ) MUĞLA

Pazarcı Çalışan Kadın 


- Muğla'nın Bodrum ilçesinde farklı meslek dallarından olan kadınlar yaptıkları işlerle görenlerin dikkatini çekerken, 08 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Bodrum Belediyesi tarafından hazırlanan klip beğeni topladı. Bodrum'da marangoz’dan kaptana, pazarcıdan, şoföre birçok meslek dalında çalışan kadınların yaptığı işler takdir topluyor. Bodrum Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle özel bir klip hazırladı. Farklı meslek dallarında çalışan kadınlarla çekilen klip büyük beğeni topladı. Bodrum Belediyesi Tarımsal hizmetler müdürlüğü ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından destek çıkılan kadınların yaptıkları ürünler pazarlarda satılmaya başlandı. Yapılan destekle kadınların başarısı bir kez daha ortaya çıktı. (EA-OD-Y)
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